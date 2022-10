Salvini ministro a infrastrutture? Giani: “Distinguo fra ruoli in istituzioni e appartenenza a partito”

By

Firenze, Eugenio Giani ha espresso la sua opinione sull’ipotesi del leader leghista, Matteo Salvini, come futuro ministro delle Infrastrutture

Per quello che riguarda le infrastrutture in Toscana “qualsiasi ministro sarà un interlocutore con il quale io andrò a parlare con spirito aperto e voglia di grandissima collaborazione, anche se sarà Salvini. Ho sempre guardato alle istituzioni in modo diverso rispetto al ruolo che ciascuno di noi ha nell’appartenenza ad un partito”. Sono queste le parole usate dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Durante l’incontro con i giornalisti, Giani ha poi ricordato i temi di potenziamento delle infrastrutture che sono stati sviluppati in Toscana. A tal proposito l’attuale presidente della regione ha dichiarato che questi “sono il sistema aeroportuale, Firenze con la nuova pista e Pisa con la nuova aerostazione, la Tirrenica, e quindi soprattutto la concentrazione sui primi due lotti, l’Alta velocità con il sottoattraversamento di Firenze, la valorizzazione ed il potenziamento della Firenze-Pisa-Livorno, la terza corsia autostradale sulla Firenze-Prato-Pistoia”

Ricordiamo che la lista dei nomi su cui Giorgia Meloni intende lavorare, è ancora da completare. Tuttavia alcune caselle iniziano a riempirsi e a definirsi, soprattutto dopo l’elezione dei presidenti della Camera e del Senato.

Un primo punto sembrerebbe essere quello del via libera per l’indicazione di due vice premier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Salvini però potrebbe diventare anche il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tal proposito, il leader leghista, Matteo Salvini, ha dichiarato. “Io al ministero delle Infrastrutture? Io voglio fare cose utili. C’è chi lo farebbe meglio di me, come Edoardo Rixi”.