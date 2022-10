Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, assolti ‘perché il fatto non costituisce reato’

Firenze, la Corte d’Appello del capoluogo toscano ha assolto ‘perché il fatto non costituisce reato’ Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi attuale leader di Italia Viva, nel processo per le fatture false. Condannato, ma con la pena ridotta a nove mesi, l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, ‘il re degli outlet’. La procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne del primo grado.

Tiziano Renzi, durante il processo, in un suo excursus, aveva ribadito più volte la sua innocenza e l’estraneità alle accuse, aggiungendo di non aver mai chiesto favori al figlio Matteo Renzi.

“Due anni fa sono stato condannato a 22 mesi di carcere. – aveva raccontato Tiziano Renzi – Io non ho mai chiesto nulla a mio figlio Matteo in materia di incarichi e nomine politiche, anzi, è stato Matteo a riferirmi che anni fa il marito di una magistrata si era rivolto a lui per la nomina in un’istituzione politica”.

In aula Tiziano Renzi aveva anche dichiarato, prima che intervenissero gli avvocati difensori, che era “riuscito a capire le ragioni della condanna soltanto da quello che è successo dopo. Mentre noi eravamo impegnati nel processo, ho scoperto che la procura di Firenze aveva un’indagine parallela nella quale ero accusato di traffico di influenze. Questo presunto reato fu archiviato nell’aprile 2022, due anni dopo la condanna di cui stiamo discutendo in appello, sarebbe stato commesso ancora una volta con Dagostino. Lo avrei aiutato commettendo il reato di traffico di influenze e ciò avrebbe giustificato il pagamento della fattura oggetto dell’odierno processo. Fattura che sarebbe falsa perché emessa per coprire un’altra prestazione, quella teoricamente illecita oggetto del traffico di influenze.”