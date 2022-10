Renata Dei: la maestra di 97 anni che torna a scuola

Renata Dei, alla veneranda età di 97 anni ha deciso di tornare in classe, nella scuola primaria di San Donato in Poggio

La donna, che ha insegnato per 42 anni, nei giorni scorsi ha deciso di tornare in classe per fare lezione di storia, raccontando la sua vita di un tempo ed il suo amore per i bambini.

Il lungo percorso che Renata Dei ha svolto, sia a livello umano che professionale, può essere considerato come una pagina di storia vivente e una testimonianza diretta, fondamentale per la conoscenza della vita scolastica del Paese e dell’attività didattica nella scuola pubblica italiana.

La maestra Lucia Del Lungo, insegnante della scuola primaria ‘Giuseppe Mazzini’ di San Donato in Poggio, è stata allieva della maestra Renata Dei fino all’anno della pensione, avvenuta nel 1989. Per la donna è stata una forte emozione riavere in classe la sua insegnante e poterla presentare ai suoi allievi.

I bambini della scuola, attualmente impegnati, tramite il programma scolastico, ad affrontare il significato del passato e delle fonti orali e scritte, hanno accolto Renata Dei con grande affetto e curiosità.

L’incontro ha portato al sorgere di tante domande e riflessioni, aprendo così un confronto e un dialogo vivace con gli studenti della III G dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani diretto da Anna Maria Pia Misiti.

La maestra Renata DEei, ha spiegato quali erano le materie di insegnamento, come veniva trascorsa la ricreazione, quali erano i giochi preferiti e di cosa si servivano gli allievi di allora per scrivere e studiare.

Anche il sindaco David Baroncelli ha poi voluto salutare la maestra Renata Dei ricordando con lei alcuni dei momenti della storia della scuola di Tavarnelle.