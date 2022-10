🎧 Controradio News ore 7.25 - 11 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:54 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – La Regione Toscana proporrà un’azione civile per quantificare i danni ed ottenere il risarcimento per le vittime dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema . Lo ha deciso la giunta regionale con una delibera. La Regione, essendosi costituita parte civile nel processo penale contro i soggetti imputati ed avendo ottenuto il diritto al risarcimento, può far valere il suo diritto nei confronti del Fondo risarcimento vittime eccidi nazisti costituito dal ministero dell’economia e delle finanze lo scorso aprile.

Controradio news – Con l’accusa di omicidio e di tentato omicidio sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, a Firenze, due fratelli, 20 e 26 anni, per l’aggressione mortale ai giardini in via delle Gore, la notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, a danno di due cittadini maghrebini, anch’essi fratelli, uno deceduto poco dopo nel vicino ospedale di Careggi.

Controradio news – Numerosi incidenti stradali sono avvenuti ieri a Firenze. Lo segnala il Comune. Il più grave è stato all’Osmannoro con il coinvolgimento di sette veicoli e con quattro feriti tra via Malaparte e via del Cantone al confine con Sesto Fiorentino. L’incidente ha coinvolto cinque auto e due scooter. Quattro i feriti.

Controradio news – La Regione Toscana ricorda che per vaccinarsi con la quarta dose contro il Covid (vaccinazione non obbligatoria) occorre collegarsi al portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Ci si può anche rivolgere al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta oppure recarsi in una delle farmacie convenzionate. La quarta dose, ricorda una nota, è raccomandata in particolare per le persone over 60 anni, per chi è esposto al rischio di complicanze per patologie concomitanti e preesistenti, per gli operatori sanitari, per gli ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani e per le donne in gravidanza.

Controradio news – Il campione di tennis Matteo Berrettini ha ricevuto dal sindaco Dario Nardella le Chiavi della città di Firenze. La cerimonia di consegna della riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte cittadine è avvenuta allo stadio Franchi, prima di Fiorentina-Lazio. In campo, per la cerimonia di consegna, erano presenti anche il Gonfalone della città di Firenze e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone.