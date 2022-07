🎧 Controradio News ore 7.25 – 1 luglio 2022

By

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Ignoti hanno cercato di dare fuoco alla sede della Lega a Firenze: lo riferisce su Facebook il segretario comunale del partito Federico Bussolin. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, mentre, spiega, “alcuni di noi erano dentro per una riunione”: “Abbiamo spento subito la fiamma” che, dalla foto postata su Fb, ha interessata la campanelliera. “Vile attentato alla sede della Lega di Firenze , speriamo che i colpevoli vengano presto consegnati alla giustizia”, commenta in una nota il commissario regionale della Lega Mario Lolini esprimendo “massima vicinanza e solidarieta’”.

Controradio news – L’ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello bis per la strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009. Nel primo appello Moretti era stato condannato a 7 anni, in questo nuovo processo disposto dalla Cassazione la procura generale aveva chiesto 6 anni e 9 mesi.

Controradio news – E’ Davide Longhi, 35 anni, commerciante della provincia di Bergamo, il pilota morto ieri a seguito dell’incidente tra due motociclisti avvenuto all’autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze), durante le prove libere del Trofeo amatori in vista delle gare di Coppa Italia in programma questo fine settimana. L’altro ferito, ricoverato in prognosi riservata a causa di un politrauma all’ospedale fiorentino di Careggi, è un 39enne della provincia di Varese.

Controradio news – Rimpasto di giunta comunale a Firenze. Due le new entry a Palazzo Vecchio. Entreranno come assessori Maria Federica Giuliani, vicepresidente del consiglio comunale e Andrea Giorgio, coordinatore della segreteria metropolitana del Pd. Nardella ha anche deciso di lasciare la delega alla cultura: ora andrà alla vicesindaca Alessia Bettini. Con questo rimpasto per la prima volta la giunta fiorentina avrà una maggioranza di donne (sei) rispetto agli uomini (quattro). A Giorgio il sindaco Nardella ha affidato la delega ad ambiente e transizione ecologica, Giuliani si occuperà di personale. L’assessore Cecilia Del Re manterrà la delega a urbanistica, Pnrr, Unesco, innovazione tecnologica informativi e smart city. Alessandro Martini che lascia avrà comunque un incarico all’interno della Città metropolitana (sul progetto della Grande Firenze).

Controradio news – “La situazione è critica e la stiamo monitorando costantemente, insieme a tutti i soggetti coinvolti. E’ la siccità più grave degli ultimi anni, ma possiamo rivendicare che, grazie agli investimenti fatti negli anni passati, come la realizzazione di importanti invasi e di nuove reti idriche, potremo gestire al meglio la situazione, anche se non escludiamo sia necessario attuare azioni che andranno a limitare la fornitura di risorsa idrica”. Così l’assessora regionale alla Protezione civile, Monia Monni , commenta i dati dell’osservatorio Anbi che parla di un 90% del territorio toscano è in una condizione di siccità estrema.

Controradio news – Prosegue l’ondata di caldo a Firenze dove è previsto codice rosso fino al 2 luglio. Nel dettaglio il bollettino del ministero della Salute prevede una temperatura massima percepita di 36 gradi.

Circolazione dei treni sospesa tra Pistoia e Pescia dalle 23.30 di sabato 16 luglio alle 5 di lunedì 29 agosto per consentire l’operatività dei cantieri per il raddoppio della linea tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla Firenze-Pistoia-Viareggio. Lo rende noto Rfi.