🎧 “Aquiloni per Gaza”, sabato 9 agosto iniziativa a Marina di Massa

“Aquiloni per Gaza”, sabato 9 agosto ore 16-22 iniziativa a Marina di Massa (piazza Bad Kissingen, Lungomare di Levante) promossa da Cgil, Gaza Fuorifuoco, Libera e Arci (aderiscono tantissimi soggetti della politica e della società civile). In programma lancio di aquiloni, musica, testimonianze, letture, interventi. Tra i presenti Moni Ovadia, Safwat Kahlout e tanti ospiti importanti.

Un cielo di aquiloni per la pace e la memoria: sabato 9 agosto la costa di Marina di Massa (ore 16-22, piazza Bad Kissingen) ospiterà l’iniziativa “Aquiloni per Gaza”, un evento simbolico e collettivo per non restare indifferenti di fronte all’orrore in corso in Palestina perpetrato dal Governo di Israele.

L’iniziativa, promossa da Cgil Toscana, Gaza Fuorifuoco, Libera Toscana e Arci Toscana, a cui hanno aderito e stanno aderendo tantissimi soggetti della politica, dell’associazionismo e della società civile, vuole ricordare le famiglie e i bambini palestinesi colpiti dalla violenza e dall’indifferenza della comunità internazionale. Attraverso il volo degli aquiloni, simbolo di libertà e resistenza, si lancerà un messaggio di memoria e di giustizia.

“Basta con il genocidio” è il grido che accompagnerà la giornata, un appello forte e chiaro rivolto all’Italia e all’Unione Europea perché si assumano responsabilità politiche e umanitarie concrete.

L’iniziativa chiede: il cessate il fuoco permanente nei territori palestinesi; il ripristino degli aiuti umanitari; l’introduzione di sanzioni economiche contro il governo israeliano responsabile dei crimini in corso; la fine degli accordi militari con Israele; il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.

Sarà un pomeriggio di partecipazione attiva, musica, testimonianze, letture, interventi, iniziative per bambini e lancio collettivo di aquiloni, per costruire insieme un gesto collettivo visibile, poetico e potente contro la guerra e per la dignità dei popoli.

Intervista a Paolo Gozzani, segretario regionale CGIL Toscana.