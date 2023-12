🎧 Anaïs Drago, Alessandro Lanzoni e Francesco Dillon al Parc

Anaïs Drago, Alessandro Lanzoni e Francesco Dillon concludono la tre giorni di concerti firmati Toscana Produzione Musica, sabato 16 dicembre al Parc di Firenze, alle ore 19.00. L’intervista a Maurizio Busia 🎧

Anaïs Drago, Alessandro Lanzoni e Francesco Dillon: saranno i protagonisti dell’ultima giornata di maratona live a cura di Toscana Produzione Musica (TPM), l’iniziativa che porta a Firenze, al PARC – Performing Arts Research Centre (piazzale delle Cascine 4), i progetti più interessanti usciti dai centri nazionali della musica di tutta Italia.

Sabato 16 dicembre alle 19.00 sarà sul palco “Terre Ballerine”, formazione composta da Anaïs Drago al violino, Federico Calcagno ai clarinetti e Max Trabucco alla batteria, con un repertorio di brani originali composti appositamente per il trio. A seguire alle 21.00 “Nubes”, collaborazione tra il piano jazz di Alessandro Lanzoni e il talento eclettico del violoncello di Francesco Dillon firmata TPM per un viaggio musicale sulla frontiera tra improvvisazione e composizioni contemporanee.

Il lavoro di Toscana Produzione Musica – centro presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa – è possibile grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Pisa e Regione Toscana (ingresso 8/5€, info: www.toscanaproduzionemusica.it).

Ascolta l’intervista a Maurizio Busia di Toscana Produzione Musica a cura di Giustina Terenzi 🎧 :

“Terre Ballerine” propone una musica che assume una dimensione non solo sonora ma anche plastica, rimandando immediatamente al movimento del corpo nello spazio. Anaïs Drago è stata eletta nel 2022 miglior nuovo talento del panorama italiano dalla rivista Musica Jazz e conferma così il suo valore e il suo contributo alla scena musicale nazionale, un’artista eclettica che si distingue per la sua versatilità e per la sua capacità di spaziare tra diverse sonorità musicali, con collaborazioni illustri tra cui il duo con il grande Enrico Rava.

Il progetto “Nubes” si articola tra partiture scritte e jazz, creando un connubio affascinante di suoni e stili. Lanzoni e Dillon si sfidano e si completano a vicenda, creando una tensione creativa che si traduce in un’esperienza inedita tra virtuosismo, sensibilità e profondità emotiva, offrendo al pubblico un’esperienza musicale da vivere.

Info: www.toscanaproduzionemusica.it

Ingressi: 8€ / ridotto 5€ (under 25, studenti, soci Arci, soci Coop)