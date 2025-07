www.controradio.it 🎧 A settembre la nona edizione del Firenze Jazz Festival, all'Anfiteatro e oltre Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Oltre 100 artiste e artisti coinvolti, 16 giorni di programmazione, 9 location, più di 30 appuntamenti in programma: dal 2 al 14 settembre 2025 (e in altre date “extra”) il Firenze Jazz Festival torna con una nona edizione che segna un nuovo passo avanti nel suo percorso di crescita. AUDIO Francesco Astore (Direzione artistica Firenze Jazz Festival).

Il ritorno all’Anfiteatro delle Cascine si accompagna a un’attenzione ancora maggiore all’esperienza del pubblico. Policentrico per vocazione, il FJF alternerà nei primi giorni i suoi spazi più classici per poi aprirsi, nel cuore del programma, a percorsi di contaminazione artistica, sperimentazione e incontro. Realizzato sotto il coordinamento di Centro Spettacolo Network, con il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze e dell’Estate Fiorentina.

Per la prima volta si aggiungono al progetto il Main Sponsor Consorzio Chianti Rufina e gli sponsor Volotea e hu Firenze Certosa camping in town, mentre il mobility partner at – autolinee toscane supporterà lo spostamento durante il festival, in modo etico e sostenibile, mettendo a disposizione un servizio di navette gratuite per il pubblico.

Tra gli sponsor riconfermati figura Car Village, mentre tra i partner consolidati è importante ricordare la significativa partecipazione di Music Pool, Musicus Concentus ed Empoli Jazz Festival, a cui quest’anno si affianca anche Toscana Produzione Musica, oltre all’ormai storico media partner The Florentine. Un partenariato ancora più ricco delle edizioni precedenti che si pone come obiettivo il coinvolgimento dei cittadini fiorentini ed il superamento del turismo mordi e fuggi, incentivando a vivere Firenze e diversi splendidi spazi della provincia in maniera più consapevole, scoprendo location meravigliose assieme ad artisti di caratura internazionale. A metà tra il boutique festival ed il grande evento, il FJF offre un palinsesto con due facce, come da immagine grafica: propone concerti di altissimo pregio in ville storiche, bistrot e luoghi inconsueti al pubblico più maturo e attento, sviluppando anche tre giorni di grande musica presso il main stage per coinvolgere sia gli appassionati che le nuove generazioni.

Sono già attive, e hanno già prodotto dei buoni risultati, le prevendite del Festival. Per un periodo limitato di tempo, sono disponibili i biglietti Early Bird per il main stage, una vera occasione in quanto garantiscono uno sconto del 40% rispetto al prezzo dei singoli biglietti, un modo per premiare il pubblico più affezionato del FJF.

“Una nona edizione che segna una decisa crescita per il Festival, che, sostenuto da una rete sempre più solida di partner, rappresenta una rassegna importante dell’Estate Fiorentina”, ha detto l’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini. “Nei suoi 16 giorni di programmazione, questo Festival porterà grande qualità artistica nella nostra città , facendo ritorno all’Anfiteatro delle Cascine, dove la musica si unirà al piacere della condivisione grazie anche all’attenzione all’esperienza del pubblico.”