“Caduto da solaio mentre lavoravo”, soccorso nel Pisano

PISA – Un 19enne ha raccontato di essere caduto da un solaio mentre stava lavorando. Il giovane stamani si è presentato alla Misericordia di Terricciola (Pisa) con alcune ferite in diverse parti del corpo pur risultando al personale sanitario vigile e orientato.

Lo rende noto il 118 che ha poi trasferito il paziente in ospedale a Pontedera (Pisa).

Sulla dinamica del presunto incidente non sono stati forniti altri dettagli né se vi siano testimoni che abbiano assistito alla caduta. Tuttavia l’episodio è al vaglio del dipartimento di igiene e sicurezza sul lavoro dell’Asl Toscana nord ovest per chiarire fino in fondo l’accaduto.