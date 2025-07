www.controradio.it 🎧 A Prato la cerimonia per i primi laureati della triennale in Design, Tessile e Moda Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:13 Share Share Link Embed

PRATO – L’Università di Firenze festeggia i primi laureati del corso triennale in Design, Tessile e Moda. È una giornata di celebrazioni, quella che va in scena nella sede della Fondazione PIN – Polo di Prato dell’Università di Firenze, dove stamattina si è tenuta la prima cerimonia di laurea del corso triennale istituito nel 2022.

Intervista a cura di Giorgio Bernardini

A congratularsi e a fare gli auguri per il futuro agli undici neodottori erano presenti la presidente della Fondazione PIN Daniela Toccafondi, la delegata Unifi al Polo universitario di Prato Barbara Valtancoli e la presidente del corso di laurea Debora Giorgi. Le tesi presentate spaziano dalla storia del costume alla scienza dei materiali, fino alla progettazione sostenibile e allo sviluppo di collezioni di abbigliamento.

“Sono molto contenta di questo risultato – ha dichiarato Daniela Toccafondi – perché gli studenti che si sono laureati oggi hanno intimamente compreso che in un prodotto di moda, oltre al brand, esiste una realtà di sperimentazione, ricerca, creatività e sapiente uso dei prodotti in chiave sostenibile che si svolge nelle prime fasi della filiera. Spero che questo loro interesse e impegno si traduca in opportunità di lavoro e soddisfazioni”.

“Per noi è una giornata molto importante – ha affermato Barbara Valtancoli – perché il corso di laurea in Design, Tessile e Moda ha rappresentato un passo strategico per Unifi, grazie al quale l’Ateneo ha completato la propria offerta formativa nel settore moda, dalla triennale fino al dottorato. Si conferma ancora una volta la virtuosa collaborazione tra Unifi e PIN: il corso ha coinvolto oltre 40 aziende attraverso workshop, seminari, laboratori, tesi in co-progettazione e progetti congiunti. A queste esperienze, si aggiunge la possibilità di tirocini curricolari da svolgere in importanti imprese del territorio”.

“Il bilancio dei primi tre anni è estremamente positivo: il corso ha superato i 500 iscritti, molti dei quali intendono proseguire con laurea magistrale – ha aggiunto Debora Giorgi –. È un progetto innovativo e unico nel panorama pubblico italiano che si distingue per un approccio orientato alla creatività, alla sostenibilità e alla capacità di interpretare i bisogni del settore. La scelta di Prato come sede – conclude Giorgi – è stata strategica e fortemente voluta dall’Università e dalle aziende del tessuto produttivo locale, che hanno trovato nella Fondazione PIN un partner fondamentale”.

Proprio la sede della Fondazione PIN ospiterà martedì 15 luglio il primo Open day dell’Università di Firenze al Polo di Prato: saranno presentati tutti i corsi e i servizi dell’Ateneo, con la presenza degli stand delle Scuole Unifi e di laboratori informativi (piazza dell’Università, 1 – ore 9).