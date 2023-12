🎧 Trasporti, 7 nuovi scuolabus elettrici in servizio da gennaio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed

Sono arrivati a Firenze i primi scuolabus elettrici, accessibili agli studenti normodotati come a quelli disabili. Si aspettano adesso 70 autobus elettrici acquistati con i fondi del Recovery Plan, e una ventina di piccoli bus elettrici per il centro storico, che accosteranno quelli a diesel. Firenze diventerà così tra le prime città Italiane ad avere una “flotta” di bus pubblici ed ecosostenibili di queste dimensioni.

Audio: Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Alla flotta comunale si sono aggiunti, da stamani, sette nuovi scuolabus attrezzati anche per il trasporto degli studenti disabili. I nuovi mezzi entreranno in servizio a gennaio 2024, altri due sono in fase di allestimento e saranno consegnati entro la fine dell’anno. Entreranno anche questi in servizio a gennaio, sostituendo mezzi più vecchi. Il progetto, che ha permesso anche l’acquisto di 25 auto elettriche, ha visto un investimento complessivo di quasi 2milioni e 300mila euro.

“Firenze è sempre più green” ha detto il sindaco. “Grazie a questo fondo abbiamo acquistato questa flotta di bussini elettrici, completamente ecologici aumentiamo la flotta in giro nel nostro Comune. Abbiamo anche realizzato una centrale di ricarica, potranno girare un giorno intero grazie alla loro autonomia. E’ un servizio in più che riusciamo a dare alle nostre famiglie e alle nostre scuole”. La centrale di ricarica overnight è stata creata in viale XI agosto, e verrà usata anche per i 70 bus elettrici, e gli oltre 20 mini-bus che circoleranno nel centro storico, acquistati grazie ai fondi del Recovery Plan in arrivo entro giugno 2026.

Gli scuolabus sono stati allestiti su veicoli Ford E-Transit che montano una batteria agli ioni di litio ed hanno un’autonomia fino a 317 km. Possono essere ricaricati in corrente alternata in circa 8 ore con batteria completamente scarica o in corrente continua con le colonnine rapide con un tempo di circa 34 minuti. Sono dotati dei moderni sistemi di assistenza al guidatore come quello di frenata automatica di emergenza e quello di avviso mantenimento della corsia. Hanno anche sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera per facilitare le manovre e un navigatore integrato per la ricezione degli aggiornamenti in tempo reale del traffico e gli aggiornamenti del software del veicolo. Sono allestiti per trasportare cinque passeggeri seduti e due in carrozzina, oltre ad autista ed accompagnatore ma i sedili interni possono essere rimossi per consentire il trasporto fino a quattro passeggeri in carrozzina. Ci sono delle cinture per assicurare le carrozzine al mezzo e i sedili hanno tutti le cinture.