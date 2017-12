Nardella: “Lavori tramvia come da cronoprogramma”

“I lavori tramvia stanno procedendo come da cronoprogramma – dichiara il sindaco Dario Nardella – Anche in questi giorni, feste comandate a parte, ai cantieri della tramvia ferve l’attività. I lavori andranno avanti fino a questo pomeriggio per riprendere il 2 gennaio”.

Le lavorazioni nei cantieri al Palazzo Mazzoni stanno andando avanti: a fine gennaio sarà montata la struttura in acciaio di sostegno all’edificio in modo da poter demolire le ultime porzioni di muro e realizzare la sede tranviaria.

“Si tratta di 30 metri che collegheranno ai 200 metri di binari già realizzati nel tratto ipogeo in area Rfi retrostante Palazzo Mazzoni” spiega dai cantieri l’assessore Giorgetti che sulla linea 3 aggiunge: “I binari sono già stati posati dal capolinea di Careggi alla fermata Fallaci e sono in corso i lavori relativi alla linea di contatto. La sede tranviaria è completata anche tra la fermata Fallaci e la stazione dove sta procedendo la posa dei binari”.