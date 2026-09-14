Restauro Ponte Vecchio, entro fine mese il termine dei lavori per il primo stralcio

Fine lavori entro il mese di settembre per il primo stralcio del restauro di Ponte Vecchio iniziato nella seconda metà dello scorso maggio, dedicato a pile, spalle e rostri – ovvero gli elementi strutturali immersi o a contatto con le acque dell’Arno – ed effettuato interamente dal fiume grazie a pontoni galleggianti; durante questi mesi di lavori le strutture galleggianti sono state ormeggiate nella zona della rampa di discesa da piazza Mentana, e ogni giorno spostate nelle posizioni necessarie alle operazioni di restauro, riducendo al minimo l’impatto sulla fruizione del ponte. Dopo questo primo stralcio di lavori, realizzato con un investimento di un milione di euro, seguiranno fasi successive: un secondo stralcio funzionale, per i restanti 637.127 euro, riguarderà il restauro e la conservazione della pavimentazione stradale e dei muri d’ala, con cantieri esclusivamente sull’impalcato del ponte; a seguire è previsto un terzo lotto funzionale, che riguarderà arcate e prospetti e che sarà finanziato con risorse private tramite Art Bonus.

Lo stato di avanzamento dei lavori per il primo stralcio del restauro del Ponte Vecchio, nei tempi con il cronoprogramma, è stato annunciato dai tecnici durante un sopralluogo che si è tenuto questa mattina alla presenza della sindaca Sara Funaro e dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio.

“Ponte Vecchio è uno dei simboli più amati di Firenze nel mondo e prendersene cura significa custodire una parte fondamentale della storia e dell’identità della nostra città – spiega la sindaca Sara Funaro -. Il restauro che abbiamo avviato è un intervento storico, oltre che particolarmente importante: per la prima volta viene realizzata un’operazione organica di pulitura, conservazione e valorizzazione del ponte, con particolare attenzione alle sue parti strutturali e al rapporto con l’Arno. Siamo molto soddisfatti perché il primo stralcio si avvia alla conclusione nei tempi previsti, dopo mesi di lavoro complesso realizzato interamente dal fiume e con un impatto minimo sulla fruizione del ponte. È un esempio di come sia possibile intervenire su un patrimonio così delicato con grande attenzione, competenza e rispetto. Adesso andiamo avanti con le prossime fasi, anche grazie alle risorse private dell’Art Bonus. L’obiettivo è consegnare alle generazioni future un Ponte Vecchio ancora più curato e valorizzato, preservandone tutta la sua bellezza e la sua autenticità”.

“In quest’ultimo anno sono stati molti gli interventi sui ponti della città, non solo la costruzione del ponte Nencioni e la sostituzione di Ponte al Pino, ma anche un lavoro importantissimo per preservare la bellezza di Firenze come questo sul Ponte Vecchio – dice l’assessore a Mobilità, Viabilità e Tramvie Andrea Giorgio – È la dimostrazione della nostra grande attenzione alla cura della città, anche quando questo può comportare dei disagi, sempre con l’obiettivo di renderla più sicura, più vivibile, più bella, e di tramandarla ancora migliore alle future generazioni”

Costruito nel Trecento, Ponte Vecchio è uno dei monumenti di Firenze più conosciuti nel mondo. Il restauro complessivo adesso in corso è un intervento storico per questa opera, dal momento che nonostante i rifacimenti e i consolidamenti effettuati nel corso dei secoli, il ponte non era mai stato interessato da un’operazione sistematica di pulitura e valorizzazione estetica.

Il cantiere è stato allestito lo scorso maggio a seguito di un percorso avviato con un progetto definitivo finanziato con un milione di euro, preceduto da rilievi propedeutici e dall’installazione di un sistema di monitoraggio strutturale, effettuati sempre con piattaforma galleggiante. In fase di progettazione sono stati estesi gli interventi di restauro della pavimentazione all’intera superficie stradale e dei marciapiedi, inizialmente previsti solo in punti specifici. Un intervento più esteso quindi che ha determinato un investimento complessivo di poco più di 1.637.000 euro.

Il ponte, esposto agli agenti atmosferici e al flusso costante dell’Arno, piene comprese, aveva necessità di un’accurata operazione di pulitura e sistemazione delle parti più ammalorate. Il progetto in corso è relativo ad un importante intervento di manutenzione e restauro finalizzato alla conservazione, valorizzazione dell’opera e salvaguardia del patrimonio storico artistico. Considerato il degrado dei materiali, sono state predisposte lavorazioni tali da garantire il minimo impatto, la potenziale reversibilità e la distinguibilità al fine di conservare i manufatti nella loro integrità con l’utilizzo di tecniche e materiali compatibili (chimicamente e fisicamente) con la qualità e la natura delle antiche strutture.

Il primo stralcio, del valore di un milione di euro, comprende tutte le lavorazioni su pile, spalle e rostri (esclusi i muri d’ala) che hanno richiesto una cantierizzazione nell’alveo fluviale mediante piattaforme galleggianti. Per la natura di questo intervento i lavori sono eseguibili solo in determinati periodi dell’anno, quindi non oltre la fine di settembre.

Il secondo stralcio funzionale, per i restanti poco più 637.127 euro, riguarderà il restauro e la conservazione della pavimentazione stradale e dei muri d’ala, con cantieri esclusivamente sull’impalcato del ponte.

A seguire è previsto un terzo lotto funzionale, che riguarderà arcate e prospetti e che sarà finanziato con risorse private tramite Art Bonus.