Bike sharing: 3mila Mobike bloccate in Olanda e Gobee arranca a Firenze, rischio ritirata

Podcast 00:00 / 00:01:13 1X

Un container con 3mila Mobike di cui 100 destinate a Firenze è bloccato alla Dogana in attesa di un pezzo di ricambio dalla Cina (il sellino). A Firenze intanto Gobee è in difficoltà: poche bici in strada e senza rimborso disponibile.

Tremila Mobile bloccate in Olanda per un problema tecnico. Le due ruote arancioni che sarebbero dovute arrivare anche a Firenze nel numero di un centinaio in questo mese hanno infatti il sellino difettoso e dunque sono ferme alla dogana in attesa del pezzo di ricambio. Il guasto è stato individuato all’arrivo in Europa e l’azienda cinese è corsa ai ripari ma non senza allungamento dei tempi di consegna. Peraltro si tratterebbe di una versione migliorata della bici con ruote più grandi e l’uso delle marce.

Futuro più fosco invece per il secondo operatore del bike sharing a flusso libero a Firenze. Gobee ha messo in strada pochissimi mezzi e con rimborso non disponibile e il rischio che dopo Lille, Reims e Torino il servizio faccia marcia indietro anche a Firenze.

Su questi scenari sentiamo l’assessore con delega alla smart city Giovanni Bettarini intervistato da Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo.