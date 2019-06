Zeffirelli: il giorno dei funerali e del lutto cittadino

Oggi a Firenze è il giorno del lutto cittadino, proclamato dal sindaco Dario Nardella, in concomitanza con i funerali di Franco Zeffirelli, che saranno celebrati alle ore 11 nella cattedrale di Santa Maria del Fiore.

L’ordinanza firmata dal sindaco prevede l’esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz’asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico. Il sindaco ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle ore 11 alle 11.10 e a osservare nei luoghi dove si terranno eventi pubblici di spettacolo o intrattenimento un minuto di silenzio e di raccoglimento o comunque un’appropriata forma di ricordo del grande regista fiorentino, morto sabato scorso nella sua villa di Roma, sull’Appia antica, all’età di 96 anni.

L’amministrazione comunale ha inoltre deciso di sospendere le attività istituzionali previste per la giornata di oggi. La camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sarà aperta questa mattina dalle ore 9 alle 10. Ieri si è registrato un flusso continuo di visitatori, stimati in oltre 8mila.

Come per il poeta e senatore a vita Mario Luzi nel 2005 e, prima di lui, per il ‘sindaco santo’ Giorgio La Pira nel 1977, in via del tutto eccezionale per le personalità laiche, il Duomo di Firenze ospita i funerali solenni di Franco Zeffirelli. Ad officiare le esequie questa mattina alle ore 11, sarà il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori. L’alto prelato e il regista si conoscevano da tempo e lo stesso Zeffirelli era a Firenze il 26 ottobre 2008 quando Betori fece il suo ingresso ufficiale in città. Prenderà parte al rito anche la Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze diretta dal maestro Michele Manganelli e l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. I

I funerali nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore sono riservati solo a vescovi, cardinali o sacerdoti che si sono particolarmente distinti per la loro opera pastorale; per le personalità laiche si tratta di un’eccezione: l’ultima volta è stato per le esequie del poeta Mario Luzi, il 2 marzo 2005; in precedenza, il 7 novembre 1977, era avvenuto per il giurista Giorgio La Pira, il deputato democristiano tra i padri della Costituzione.