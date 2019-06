Fiorentina: Commisso, “Chiesa via neanche per 100 mln”

In un’intervista a “Il Corriere dello Sport”, il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso blinda cosi’ Federico Chiesa, inseguito da molti grandi club e protagonista assoluto con due reti nell’esordio dell’Italia under 21 agli Europei.

“Se l’ho visto giocare? Certo, ha fatto cose straordinarie. Il primo gol e’ stato fantastico. E poi il secondo: e’ il nostro orgoglio – ha aggiunto Commisso – Se penso che, con la nazionale maggiore (nel match contro la Bosnia, ndr), quando lui e’ entrato nella ripresa l’Italia ha ribaltato il risultato”. Il patron della Fiorentina ha negato di aver ancora parlato con il ragazzo: “Non ancora, lo faro’ nei prossimi giorni, adesso dobbiamo lasciarlo concentrato ma lo faro’ presto, ho voglia di conoscerlo. Ho detto il giorno della mia presentazione che Chiesa rappresenta la Fiorentina in Nazionale, per me il massimo: non lo vendo. Neanche per cento milioni. Non abbiamo bisogno di soldi. Mi hanno detto che nel contratto non ci sono clausole che lo liberano: voglio tenere Chiesa almeno un anno e quando dico almeno intendo che vorrei tenerlo di piu’, ma vediamo. Quando faccio una promessa io la mantengo. Come potrei cominciare la mia avventura a Firenze vendendo il giocatore che ci rappresenta in Nazionale?”, ha concluso Commisso.