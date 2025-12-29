Workshop gratuiti per avvicinarsi all’IA e a sviluppo web alla 42 Firenze

Un ciclo di workshop gratuiti pensati per avvicinarsi al coding, all’AI e allo sviluppo web. Si chiamano Discovery Piscine, promosse dalla scuola 42 Firenze all’interno dell’Innovation Center di Fondazione Cr Firenze, che ha portato la scuola a Firenze e la sostiene.

Le Discovery Piscine sono esperienze immersive e in presenza, della durata di più giornate, che permettono di esplorare le basi di diversi ambiti del coding – dallo sviluppo web alla programmazione in Python, fino all’uso consapevole e ottimizzato degli strumenti di Intelligenza Artificiale – sperimentando in prima persona il metodo peer-to-peer che caratterizza la scuola 42. I workshop, che si terranno da gennaio a marzo, sono aperti a persone dai 18 anni in su, indipendentemente dal background o dall’esperienza nel settore tecnologico. Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa di coding.

I percorsi proposti sono: Discovery Piscine AI – Fundamentals for All, un’introduzione pratica all’intelligenza artificiale, pensata per tutti. In tre giorni si affrontano l’uso base e avanzato dei modelli di linguaggio (Llm), la creazione di immagini con strumenti di AI creativa e l’impiego dell’AI per analisi, automazione e lavoro su fogli di calcolo. Discovery Piscine Python, un primo passo nel mondo della programmazione attraverso uno dei linguaggi più richiesti dal mercato. Il percorso introduce all’uso del terminale, alle strutture fondamentali del linguaggio e agli strumenti necessari per costruire programmi completi. Discovery Piscine Web, un workshop per iniziare a creare siti web partendo da zero, imparando le basi di Html, Css e JavaScript per struttura, stile e interattività.

I corsi si svolgeranno in via del Tiratoio 1, a Firenze, nei weekend: 16-18 gennaio, 13-15 febbraio, 23-26 febbraio, 13-15 marzo, e 13-15 marzo. Le Discovery Piscine sono gratuite, con posti limitati. La registrazione è obbligatoria tramite le pagine dedicate nel sito 42firenze.it