Wishy, “Nature Pill’s”. Il Disco della Settimana.

Secondo album maturo e travolgente per la band di Indianapolis che unisce alt-rock anni ’90, shoegaze, power pop e arpeggi d’ispirazione C86, hook e melodie memorabili avvolte da spessi strati di chitarre e distorsioni.

A due anni dall’acclamato album d’esordio Triple Seven, il quintetto indie rock di Indianapolis Wishy torna con il suo secondo lavoro sulla lunga distanza intitolato Nature’s Pill, pubblicato per l’etichetta indipendente Winspear. Guidato dal binomio creativo formato dai cantautori e chitarristi Kevin Krauter e Nina Pitchkites, il disco sviluppa un sound sofisticato che intreccia l’impatto dell’alt-rock e dello shoegaze anni ’90 a brillantezze power pop, dream-pop e arpeggi jangle-pop d’ispirazione C86.

Il movimento C86 (nato dalla celebre cassetta allegata alla rivista NME nel 1986) è il padre fondatore di tutto l’indie-pop e il jangle-pop moderno: quel suono caratterizzato da chitarre elettriche ma tintinnanti, melodie zuccherine intrecciate a un’attitudine lo-fi, DIY e spensierata (ma spesso velata di malinconia).

I Wishy, affiancando lo shoegaze e il power pop anni ’90 alle chitarre arpeggiate e al cantato alternato Uomo/Donna (Kevin Krauter e Nina Pitchkites), riprendono proprio quel DNA: la semplicità melodica immediata, l’energia diretta e la spensieratezza chitarristica che dal C86 sono passate alla Sarah Records e poi agli anni ’90.

L’album affronta temi intimi legati all’amore, alla vulnerabilità e alla costante ricerca di serenità, guidato da singoli trascinanti come Lovesick, All The Rage, Sensational e dall’atmosferica Mona Lisa.

La stampa internazionale di settore ha accolto calorosamente il disco: testate come FLOOD Magazine lo hanno definito un capolavoro di alt-rock e jangle-pop dove la complementarità vocale tra Krauter e Pitchkites raggiunge grande efficacia ed immediatezza, mentre altre recensioni di critica indipendente ne hanno evidenziato la maturità nel mettere al centro hook e melodie memorabili avvolte da spessi strati di chitarre e distorsioni.

L’album è stato registrato a Los Angeles con la produzione, l’ingegneria del suono e il mix curati da Ben Lumsdaine (già al lavoro per artisti come Durand Jones) insieme allo stesso Kevin Krauter.

“Nature Pill’s” dei Wishy è il nostro Disco della Settimana.