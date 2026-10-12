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Lun 12 Ott 2026
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ToscanaCronacaAuto travolge un gruppo di ciclisti nel Fiorentino, sette feriti
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Auto travolge un gruppo di ciclisti nel Fiorentino, sette feriti

By Redazione
Incidente all'Osmannoro, muore uomo74enne

Stavano pedalando in gruppo, per la loro uscita domenicale in bicicletta, quando una Seat Ibiza li ha travolti. In sette sono finiti all’ospedale, due di loro sono in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9, a Signa, comune della provincia di Firenze, lungo via Arte della Paglia. Alla guida della vettura che ha investito i cicloamatori una donna di 65 anni, risultata negativa all’alcol test.    Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente.
L’ipotesi delle forze dell’ordine è che la conducente si sia distratta finendo per perdere il controllo dell’auto, che viaggiava in direzione di Campi Bisenzio, invadendo la corsia
opposta dove stavamo pedalando i cicloamatori diretti a Signa.    Il gruppo era partito  intorno alle 8.30 da Prato. I ciclisti fanno parte della Gastone Nencini di Prato, dal nome
del campione toscano che vinse il Giro d’Italia nel 1957 e trionfò al Tour de France nel 1960. Tra loro anche Saul Nencini, 55 anni, figlio di Gastone, tra i tre feriti portati
all’ospedale di Prato, tutti in codice giallo secondo quanto appreso. Gli altri quattro, età tra i 60-70 anni, sono stati ricoverati all’ospedale fiorentino di Careggi, tra loro i due feriti in prognosi riservata: secondo quanto appreso hanno riportato tutti politraumi.    L’impatto è stato violento: tra i ciclisti qualcuno sarebbe volato sul parabrezza della Seat Ibiza sfondandolo, altri sono stati scaraventati a terra, una bicicletta sarebbe stata finita
nel fosso che costeggia la strada.    Sul posto sono state fatte intervenire più ambulanze ed è atterrato anche l’elisoccorso Pegaso per trasportare all’ospedale uno dei feriti più gravi.
Sono scattati i primi accertamenti, tra cui quello dell’alcol test per la conducente, che è risultato negativo. Sulle cause dell’incidente, l’ipotesi fatta è appunto quella di un momento di distrazione della donna in seguito al quale la Seat Ibiza è finita sulla corsia opposta. Da capire cosa abbia distolto l’attenzione dell’automobilista.

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