Voto del Parlamento europeo su Orban: vittoria democratica

Sul voto del Parlamento europeo su Orban è una “vittoria dell’Europa che difende i suoi principi democratici” afferma Enrico Rossi, ma “il progetto dell’internazionale nera populista e nazionalista, xenofoba, illiberale e euroscettica è tutt’altro che tramontato”.

Il voto del Parlamento europeo su Orban è una “vittoria dell’Europa che difende i suoi principi democratici”. Ma “il progetto dell’internazionale nera populista e nazionalista, xenofoba, illiberale e euroscettica è tutt’altro che tramontato”, tenendo anche conto che il Partito popolare si è diviso. “E’ evidente che l’Europa liberale da sola non basta. Alla sinistra spetta il compito di difendere l’Europa liberale e democratica e insieme di lottare per un’Europa sociale e socialista. A meno che, come stanno facendo alcuni amici e compagni, come Fassina e D’Attore, non si diventi rossobruni e nazionalisti, con il rischio di finire come il Partito comunista Portoghese che, a quanto mi risulta, ha votato per Orban”. Così il governatore toscano Enrico Rossi su Fb.

Commentando ancora il voto del Parlamento europeo, Rossi parla di “uno schiaffo europeo alla protervia di Orban, l’amico di Salvini” e definisce “una vergogna il voto di Forza Italia insieme a quello della Lega, segno di un accordo più ampio che si sta delineando. Si comporta meglio l’opportunista M5Stelle che siede insieme al nazionalista e antieuropeista Nigel Farage, ma vota con moderazione per la condanna dicendo di cercare una ‘terza via’. Non dimentichiamo infatti che il ‘garante’ Grillo ha espresso più volte simpatia e interesse per Orban”.