“Vogliamo la libertà di scelta”:due presidi a Firenze contro green pass e obbligo vaccinale

A Firenze come in altre 50 città italiane, due proteste contro il green pass e l’obbligo vaccinale, in vista dell’entrata in vigore il giorno 6 agosto

Due manifestazioni contro il Green pass, di cui solo una regolarmente preavvisata alla questura, si sono tenute questo pomeriggio a Firenze. La rete R2020 ha organizzato un presidio autorizzato, dalle 16 alle 19, ai giardini pubblici della Fortezza da Basso promossa da R2020, la comunità nata nel giugno 2020. La seconda non autorizzata a partire dalle 17.30 in Piazza della Signoria

La prima è iniziata alle ore 16, alla Fortezza da Basso dove un migliaio di persone di tutte le età hanno partecipando al presidio che ha visto alternarsi vari interventi dal palco.

“Ognuno deve essere libero se vaccinarsi o meno, io voglio essere libero di scegliere quello che voglio fare”, dichiara un partecipante della manifestazione ai nostri microfoni. “Non voglio l’imposizione, qui oggi si parla di una dittatura sanitaria dove ci viene imposto di fare il vaccino sennò non puoi entrare in quel locale, non puoi fare determinate cose”.

“Da questa situazione sta venendo fuori che ci trattano da bambini, nemmeno io tratto il mio figliolo in questa maniera”, dichiara Fabrizio Valleri, ristoratore e parte di Libera Firenze, “Come ristoratore non lo accetto. Non accetto di poterlo avere e di poterlo chiedere”.

La seconda manifestazione si è tenuta a piazza Signoria, anche questa molto partecipata, come la prima. Un sit-in non autorizzato che ha visto qualche momento di tensione tra le persone in piazza. Un migliaio di persone senza bandiere di partiti o movimenti. Si è vissuto qualche momento di tensione all’inizio quando la polizia voleva far spostare i manifestanti verso Piazza dei Gondi, considerando che la manifestazione non era autorizzata.

Dopo il sit-in in Piazza della Signoria, la protesta è coinfluita in un corteo che sta attraversando via Calzaiuoli verso piazza del Duomo. Un cordone di polizia era schierato a fermare i manifestanti, alcune centinaia, che però poi sono stati lasciati passare. A quel punto é partito un applauso verso le forze dell’ordine. I manifestanti stanno sfilando al grido: “Libertà, no green pass e giù le mani dai bambini”.

