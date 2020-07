Visite gratis alle terrazze della Torre Tornabuoni a Firenze

L’Antica Torre Tornabuoni, risalente al 1260 e oggi dimora storica nel cuore di Firenze, apre le porte a fiorentini e toscani per visite gratis, su prenotazione, nelle prossime serate estive.

L’idea, spiega una nota, è venuta dopo il successo di visitatori e curiosi per la serata di San Giovanni, lo scorso 24 giugno. “Il grande apprezzamento e partecipazione di quella serata andata esaurita in poche ore, ci ha spinti a pensare di prolungare questa possibilità anche nelle prossime settimane – spiega Maria Rita Bellini, general manager della dimora storica

-. Molti fiorentini resteranno in città e si concederanno vacanze brevi. Pensiamo che riappropriarsi dei nostri luoghi sia il miglior modo di ripartire, dopo il lockdown”.

Su due livelli diversi e anche con prospettive differenti durante le cene e gli aperitivi si potranno visitare la ‘Terrazza Duomo’ e la ‘Terrazza Arno’; un doppio spazio all’aperto di 400 mq per una vista a 360 gradi sulla città. La ‘Terrazza Duomo’ è architettonicamente inserita dentro la torre medioevale di Palazzo Gianfigliazzi, 25 metri di altezza complessivi da dove ammirare il Duomo, il Campanile di Giotto, Palazzo Strozzi, Santa Maria Novella. Appena più in alto si trova la ‘Terrazza Arno’ che raggiunge i 30 metri di altezza ed

è rivolta verso il fiume; da qui è possibile contemplare in particolare l’Oltrarno, Santo Spirito e il Cestello.

Le visite potranno essere effettuate ogni martedì e mercoledì dalle 19 alle 21 nelle settimane di luglio e agosto.