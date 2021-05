Violazione del coprifuoco: sigilli per un giorno a ristorante Sophia Loren

Il ristorante-pizzeria in via Brunelleschi a Firenze è stato chiuso per un giorno perché nell’ambito dei controlli antistazionamento e antialcol effettuati venerdì sera dai vigili urbani, con il supporto della polizia è stato trovato ancora aperto dopo le 22, commettendo dunque una violazione alle disposizioni in materia di coprifuoco.