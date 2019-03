Vinci, Mattarella presente per celebrazioni Leonardo

Il 15/4 sarà il 500enario della morte di Leonardo Da Vinci. Il Presidente della Repubblica presenzierà all’inaugurazione della mostra ‘Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio’.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita a Vinci (Firenze) lunedì 15 aprile per l’apertura delle celebrazioni Leonardiane per il cinquecentenario dalla morte del Genio. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, che ha ricevuto la conferma ufficiale direttamente dal Quirinale. Il capo dello Stato, dunque, ha accolto l’invito del sindaco e parteciperà all’inaugurazione della mostra ‘Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio’ che apre ufficialmente le celebrazioni, nel borgo che gli diede i natali a Leonardo.

Mattarella presenzierà al taglio del nastro dell’esposizione e, dopo una visita al Museo Leonardiano ospitato nella Rocca dei Conti Guidi, parteciperà a una manifestazione pubblica nel borgo di Vinci per incontrare la cittadinanza e i bambini delle scuole.

“Siamo davvero onorati di avere il Presidente Mattarella qui a Vinci nel giorno più importante per noi e per le celebrazioni 2019 – ha detto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. È la seconda volta che la più alta carica dello Stato viene in visita nella nostra città: la prima avvenne il 15 aprile del 1952, in occasione dei festeggiamenti per il quinto centenario della nascita di Leonardo, quando il Presidente Luigi Einaudi e il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, parteciparono alla cerimonia solenne in piazza della Libertà”.