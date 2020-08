Villa Favard, riqualificato l’ingresso monumentale

Firenze, a Villa Favard è in fase di completamento l’intervento da 100mila euro per la riqualificazione di pietre e intonaci, la messa in sicurezza della palazzina contigua e il miglioramento dell’accesso al parco e riqualificazione della vegetazione. È quanto emerso nel corso di un sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici e dei tecnici di palazzo Vecchio, che hanno verificato l’andamento dei lavori.

Secondo l’assessora ai Lavori pubblici, Alessia Bettini, si tratta di un intervento che consente di eliminare gli elementi di degrado dell’ingresso monumentale di Villa Favard, mettendo anche in sicurezza la palazzina adiacente e risistemando l’accesso al parco da via Aretina, specie nella parte del fondo e delle recinzioni.

Mentre secondo l’assessora all’Ambiente, Cecilia Del Re, si tratta di un intervento di risistemazione del verde che contribuisce alla valorizzazione del bellissimo parco di Villa Favard, che l’amministrazione vuole sempre di più promuovere e che anche il Fai ha inserito nell’elenco dei luoghi del cuore da votare e tutelare. Sul sito del Fai è infatti ancora possibile votare per arrivare a 2mila voti e ottenere un finanziamento da destinare alla cura della villa e del parco.

Nel dettaglio, l’intervento ha riguardato il restauro dell’ingresso monumentale attraverso ripristino dell’intonaco, messa in sicurezza degli elementi in pietra, riparazione del cancello e del portoncino in metallo, reintegro di porzioni del muro di recinzione; la messa in sicurezza della palazzina con la demolizione delle strutture addossate al fabbricato, rifacimento completo della copertura e dell’intonaco; il ripristino delle condizioni ottimali del fondo del viale di accesso con la realizzazione di piccole opere regimatorie; la realizzazione di interventi arbocolturali per il riequilibrio delle chiome e delle parti vegetali; la riparazione delle staccionate poste a protezione dagli alberi secolari di cedro