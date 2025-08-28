“Vietiamo la festa di Casapound nel Grossetano” così Toscana Rossa in una nota

“Mentre ci uniamo alle condanne per il gesto che ha spaccato la targa di Samb Modou e Diop Mor, in piazza Dalmazia, dove sono stati uccisi da un fascista di area Casapound il 13 dicembre 2011, la stessa Casapound organizza la sua festa nazionale il 4-6 settembre a Principina a Mare (Grosseto), come se non fosse un’organizzazione eversiva e di estrema destra” così Antonella Bundu, candidata alla regionali con Toscana Rossa. Da Firenze anche Dimitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune: “chiedere di impedirla è il minimo che ci aspettiamo da Palazzo Vecchio, perché ogni livello porti avanti la sua parte”.

“Mentre ci uniamo alle condanne per il gesto che ha spaccato la targa di Samb Modou e Diop Mor, in piazza Dalmazia, dove sono stati uccisi da un fascista di area Casapound il 13 dicembre 2011, la stessa Casapound organizza la sua festa nazionale il 4-6 settembre a Principina a Mare (Grosseto), come se non fosse un’organizzazione eversiva e di estrema destra”, aggiunge Bundu, ricordando poi che “il centrodestra ha scelto di riconoscere un ruolo fondamentale a Vannacci in questa campagna elettorale regionale e che l’estrema destra spesso dà indicazioni di voto per la Lega o Fratelli d’Italia, come dimostra anche l’esperienza di Casaggì a Firenze. Su tutto questo non ci possono essere ambiguità e nemmeno azioni meramente formali”.

E da Firenze il consigliere di Sinistra progetto Comune Dmitrij Palagi ribadisce come “non ci si può limitare alle parole, quando le destre in occidente avanzano passo dopo passo, mentre aumenta l’astensione. Molte volte si è chiesta la chiusura di Casapound e Casaggì, ma ecco che il prossimo fine settimana si terrà la loro festa nazionale in provincia di Grosseto. Chiedere di impedirla è il minimo che ci aspettiamo da Palazzo Vecchio, perché ogni livello porti avanti la sua parte”.