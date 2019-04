Viareggio: uccide il padre e poi chiama 113, arrestato

E’ stato arrestato per omicidio e poi trasferito al carcere di Lucca Stefano Castellari, operaio, 46 anni, che oggi pomeriggio ha ucciso il padre Roberto, 79 anni nell’abitazione di famiglia a Viareggio (Lucca), nel quartiere di Varignano.

Secondo quanto spiega una nota diffusa dal commissariato di Viareggio, la polizia è intervenuta nella casa dei Castellari intorno alle 15, in seguito alla “segnalazione di una accesa lite in famiglia”, fatto da Stefano Castellari che ha chiamato la polizia. Una volta arrivati nella casa gli agenti hanno poi constato che il 79enne, pediatra in pensione, era ormai deceduto.

Ai poliziotti il figlio delle vittima avrebbe dichiarato al culmine “di una delle numerose discussioni per futili motivi avvenute negli ultimi giorni, aveva ripetutamente colpito al capo il padre con una pietra ornamentale; una volta accasciatosi al suolo” avrebbe quindi soffocato “l’anziano padre con un cuscino”. Il 46enne è stato poi portato in commissariato e successivamente la polizia, d’intesa con la procura, lo ha arrestato. In corso ulteriori accertamenti per una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto.

Stefano Castellari, viveva coi genitori, con la madre malata da tempo ed il padre Roberto Castellari, un medico pediatra neonatologo adesso in pensione. La famiglia è pure composta da otto figli ed è molto conosciuta nel quartiere. Tra l’altro la madre ha insegnato catechismo ai giovani della parrocchia. L’omicidio sta suscitando sconcerto tra vicini e conoscenti accorsi in via De Sortis, dove c’è il palazzo dove è avvenuto il fatto, e molti si stanno interrogando su come possa essere accaduto un dramma del genere.