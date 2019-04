Una Gelateria ‘Buontalenti’ all’interno del Giardino di Boboli

All’interno del parco che abbraccia Palazzo Pitti,sarà aperta, a partire dall’estate 2020, una gelateria dedicata al Buontalenti.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ha presentato oggi il progetto per il ‘Rinascimento di Boboli’ con riassetto del verde, installazione di nuove panchine, e l’apertura, per la prima volta in maniera continuativa, del giardino della Botanica superiore. la novità più gustosa, è proprio il caso di dirlo, sarà tuttavia, la gelateria dedicata al Buontalenti che verrà aperta, a partire dall’estate 2020.

Proseguono inoltre i lavori di miglioramento di tutte le aree del parco: sono state posizionate 46 nuove panchine in pietra serena e l’obiettivo è arrivare in breve tempo a 60. Inoltre sono stati avviati i restauri sulle statue del giardino, a breve partiranno gli interventi sulle quattro colonne dell’isola centrale e sui basamenti, e la ristrutturazione dei bagni storici oltre al ripristino della Fontana delle Scimmie. E’ poi previsto anche il restauro del giardino delle camelie, anch’esso mai aperto in via ordinaria al pubblico.”Da domattina – ha spiegato Schmidt – ogni mattina, per la prima volta nella storia di Boboli, la Botanica superiore sarà aperta al pubblico, mentre finora era aperto solo saltuariamente per visite di gruppo”. Intanto a Boboli, ha detto Schmidt, “nei primi tre mesi” del 2019 c’è stato “un aumento di presenze superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2018”.

Infine, continuano gli interventi previsti dal progetto ‘Primavera di Boboli’: il consolidamento della serra calda delle orchidee al giardino della Botanica Superiore, il restauro della vasca delle piante acquatiche, del passaggio segreto retrostante, del viottolone dei cipressi e del viale dei platani. “Diamo il via ad una grande campagna di interventi che renderanno lo scrigno naturalistico di Boboli ancora più bello – ha aggiunto Schmidt -, nel complesso, un intervento di rilancio così ampio del Giardino non veniva programmato da oltre 80 anni”.