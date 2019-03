Allerta vento in Toscana: disagi nei trasporti, scuole chiuse a Livorno e Grosseto

Prosegue fino a stasera l’allerta arancione emessa dalla Regione. Chiuse oggi le scuole in alcuni comuni. Il forte vento che da ieri sta interessando la Toscana ha provocato anche disagi nei trasporti.

In particolare l’aeroporto di Firenze è rimasto praticamente fermo a causa del forte vento da nord: nessun atterraggio stamani, solo alcuni decolli. Per i treni, ci sono stati rallentamenti sulla linea lenta Firenze-Arezzo con ritardi fino a 50′, e su quella tra Siena e Chiusi, per materiale finito sui binari: la situazione, spiega Fs, è tornata in mattinata alla normalità. Per le isole, saltati alcuni traghetti.

A Livorno picco massimo di vento, l’Avvisatore marittimo ha segnalato alle 4.30 una raffica da 50 nodi (circa 90 km/h). Scuole chiuse oggi a Livorno, Grosseto, Volterra e Manciano.

Il Giardino di Boboli e quello delle Scuderie Reali di Porta Romana a Firenze rimarranno chiusi per l’intera giornata a causa del vento forte. È quanto ha deciso stamani la direzione delle Gallerie degli Uffizi. La riapertura è prevista per domani, salvo persistenza delle condizioni meteo avverse.

Proprio per il forte vento a Firenze, su ordinanza emanata ieri dal sindaco Dario Nardella, sono chiusi oggi anche gli altri parchi e giardini pubblici ad accesso regolamentato, i cimiteri comunali con “sospensione delle attività cimiteriali con l’esclusione di quelle considerate improrogabili e urgenti”. Sospeso anche il mercato mercato settimanale delle Cascine.

“Abbiamo avuto vento molto forte per tutta la notte. Al momento ci risulta un albero caduto in viale Guidoni, all’altezza dell’universita’. Ci sono, poi, molti cartelli stradali a terra e qualche ramo caduto sulle aree verdi. Pero’ allo stato attuale la situazione e’ sotto controllo”. Lo ha spiegato in mattinata il sindaco di Firenze Dario Nardella aggiungendo: “I volontari della protezione civile sono gia’ partiti e stanno facendo un monitoraggio su tutta la citta'”. Dall’opposizione, pero’, e’ Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale, a polemizzare per la situazione su viale Belfiore: “Stamattina ‘volavano’ transenne stradali, mettendo a serio rischio l’incolumita’ dei passanti e costringendo motociclisti e automobilisti a pericolosissimi slalom e brusche frenate. Possibile che l’amministrazione comunale, che da giorni sta tempestando i network cittadini con questa emergenza vento, non abbia pensato a mettere in sicurezza le centinaia di transenne che, negli ultimi anni, ha sparpagliato in tutta la citta’?”.

Vari interventi dei vigili del fuoco per alberi o rami caduti, coperture o tegole volate via. In particolare nell’Aretino a Sansepolcro portato via il pallone di un impianto di tennis con danni ingenti alla struttura, a Subbiano crollata la porzione di un tetto. C’è stato anche un incendio alimentato dal vento in una pineta nel comune di Laterina Pergine Valdarno.

Una trentina gli interventi a Pisa e provincia, che hanno riguardato principalmente la caduta di alberi – uno ha abbattuto un muro di recinzione nel capoluogo -, rami, tegole e coperture. Al momento non risultano comunque situazioni particolarmente critiche e non ci sono danni a persone.

Il brusco cambiamento delle condizioni meteo ha riportato in Toscana anche la neve: la protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha segnalato stamani presto nevicate, localmente anche abbondanti, sui passi appenninici oltre a raffiche di vento superiori a 80 km/h sui crinali appenninici e nella piana di Firenze (raffica massima 104 km/h al passo del Giogo). Neve sui passi anche dell’Aretino, come a Chiusi della Verna dove i fiocchi bianchi hanno alzato la coltre di alcuni centimetri e a Badia Prataglia.