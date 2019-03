Firenze, 71enne investito su binari, grave

Ritardi e cancellazioni su linea per Pisa. 71enne in ospedale. Indaga la Polfer.

Ritardi e treni cancellati sulla linea Fs tra Firenze e Pisa nel pomeriggio, per un investimento sui binari a Firenze nord, verso le 17, presso via dell'Olmatello. In gravi condizioni un uomo di 71 anni il cui corpo è stato sbalzato sulla scarpata sottostante dopo l'impatto. L'anziano è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. su dinamica e cause dell'incidente. La linea in quel tratto non è accessibile agli utenti ma solo agli addetti ai lavori, né ci sono stazioni nelle vicinanze.