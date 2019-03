Prato: incendio nella notte in asilo nido, nessun ferito

Vigili del Fuoco del Comando di Prato e del Distaccamento di Montemurlo sono intervenuti ieri sera in Via del Purgatorio nel Comune di Prato, località Soccorso, per un incendio che si è sviluppato all’interno dell’Asilo nido Arcobaleno.

L’incendio ha interessato tre quarti dello stabile, un edificio a piano singolo, danneggiando impianti ed arredi nei vari locali, mentre la restante parte è attualmente inagibile per danni da fumo. L’incendio è stato domato in breve tempo e non si segnalano persone coinvolte. Il personale vigili del fuoco ha poi provveduto ad effettuare la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro. Le cause sono in corso di accertamento.