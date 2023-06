Ventimiglia, l’auto cade in un dirupo. Morti due funzionari dell’Istituto Geografico Militare di Firenze

Incidente d’auto mortale a Ventimiglia: a non avercela fatta sono due funzionari dell’Istituto Geografico Militare di Firenze.

I corpi rinvenuti nell’auto a Villatella, sul monte Grammondo a Ventimiglia, sono di due dipendenti civili dell’Istituto Geografico militare di Firenze. In occasione del rilevamento da parte delle forze dell’ordine accorse sul luogo dell’incidente, è intervenuta la segreteria regionale di Confintesa Fp Toscana, che in una nota spiega: “Nel tragico incidente di oggi, nel quale l’auto dell’Istituto geografico militare di Firenze è precipitata in un dirupo, sono deceduti due funzionari inviati, insieme ad altri colleghi, sul posto per rilievi cartografici”

“È l’ennesima tragedia che colpisce chi sta compiendo il proprio dovere e non si può continuare così”, osserva il segretario generale regionale di Confintesa Fp Toscana Sandra Badii. “Il sistema sicurezza sul lavoro – nota la Badii – va rivisto, le procedure vanno riviste, le tutele vanno riviste e va rivisto anche il modo di trattare la materia nei posti di lavoro. Non si può rimandare, è urgente. E noi di Confintesa Fp che da sempre abbiamo puntato i piedi per pretendere questa sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, siamo già da subito disposti a sederci ad un tavolo per rivalutare tutto”.

Alle promesse di Confintesa Fp Toscana si aggiunge il profondo cordoglio del Capo Maggiore dell’Esercito Pietro Serino per i colleghi Leonardo Sensitivi, assistente tecnico per la cartografia, e Tiberio Ghelardini, assistente amministrativo, occupati nell’attività di rilievo e manutenzione del confine italo-francese. Anche Simone Bartolini, unico sopravvissuto all’incidente, è un dipendente civile dell’Istituto geografico militare di Firenze: era il funzionario capomissione della trasferta a Ventimiglia.