Vendita alcol a minorenni: chiuso locale a Firenze

15 sono i giorni di sospensione per il locale ‘Shot cafè’ in via dei Pucci a Firenze per vendita di alcolici a ragazzi minorenni. Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato e dalla polizia municipale nel locale sono stati serviti superalcolici a minorenni in più occasioni. Questo è ciò che emerge dal controllo effettuato giùà a marzo e durante due distinte verifiche eseguite nei giorni scorsi a poche ore l’una dall’altra.