Farmaci, alcol, droghe: il vero problema oggi sono i mix di sostanze

Podcast 00:00 / 00:05:39 1X

Dalla vicenda dei due giovani belgi trovati morti in un noto albergo del centro di Firenze, fino alle nuove morti per overdose. ne abbiamo parlato con il dott. Stefano Vecchio, presidente di Forum Droghe

La vicenda dei due ragazzi belgi trovati morti in un albergo del centro di Firenze è ancora tutta da chiarire. Tuttavia se alcuni elementi sembrano rimandare decisamente ad una tragedia generata dall’uso improprio di sostanze anche del tutto legali, droghe, assunte spesso in mix letali, con l’ aggiunta di alcol . Quanto è diffuso questo fenomeno? Che connotazioni sta assumendo? E come si collega all’uso ed all’abuso di sostanze illegali? lo abbiamo chiesto al dott. Stefano Vecchio, presidente di Forum Droghe