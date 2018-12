Vandalizzate nella notte fioriere in centro a Firenze

Firenze, nella notte fra sabato e domenica scorsi sono accaduti alcuni episodi di vandalismo ai danni delle fioriere installate dall’Amministrazione Comunale nel centro storico della città.

Gli atti vandalici sono stati sono stati perpetrati nella centralissima via de’ Calzaioli, dove sono state rovesciate due fioriere con il materiale vegetale finito a terra, ed in Piazza San Firenze dove è stato ribaltato uno dei nuovi vasi artistici installati soltanto pochi giorni fa che è andato in frantumi.

In entrambi i casi si è reso necessario l’intervento dei giardinieri comunali per ripristinare gli addobbi.

Palazzo Vecchio fa sapere in una nota che gli episodi sono stati denunciati alle autorità competenti.