Il prefetto di Firenze Valerio Valenti consegna onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Firenze, nella mattina di oggi, mercoledì 14 dicembre, si è svolta nel Salone di Carlo VIII presso Palazzo Medici Riccardi la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Come riportato in un comunicato della prefettura, il prefetto di Firenze, Valerio Valenti, insieme all’assessora comunale di Firenze, Sara Funaro, e ai rappresentanti dei Comuni di residenza degli insigniti – ossia Borgo San Lorenzo, Fucecchio, Impruneta e Montelupo Fiorentino -, ha consegnato i diplomi conferiti dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari.

“Ritengo che cerimonie come questa – ha affermato il prefetto Valenti – costituiscano un momento significativo per portare avanti ed esaltare quelli che sono i valori fondanti custoditi nella nostra Carta costituzionale, valori quali il lavoro, la solidarietà, una società coesa resa tale grazie anche all’impegno costante di persone che giorno dopo giorno offrono il loro contributo alla comunità”.

Queste le persone insignite a Cavaliere: Luca Bachechi, Maurizio Bargiacchi, Alessandro Bennucci, Filippo Cannata, Ivo Mancini, Antonio Masoni, Michele Romeo Jasinski, Francesco Luigi in arte Franco Simone. Stefano Fantucci è stato invece insignito a Cavaliere mentre Paolo Maria Pomponio a Commendatore.