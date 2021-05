Vaccini: Toscana, al via prenotazioni last minute per over 40

In arrivo nuova modalità di prenotazioni last minute per somministrazioni a 24 ore per persone over 40

Sarà attivata in Toscana entro la fine di questa settimana – per tutte le persone sopra i 40 anni, senza distinzione in questo ambito di fasce d’età – la modalità ‘last minute’ di prenotazione dei vaccini anti Covid sul portale regionale, che darà agli utenti la possibilità di prenotare la somministrazione entro le 24 ore successive. Lo si apprende dalla Regione Toscana che sta mettendo a punto questa nuova modalità.

Da quando inizierà, ogni giorno sul portale regionale, nel tardo pomeriggio, sarà aperta una finestra con le dosi disponibili per il giorno successivo. La disponibilità di dosi è legata a eventuali disdette degli appuntamenti da parte di persone che si erano prenotate in precedenza. I cittadini over 40 potranno dunque accedere, scegliere l’hub e prenotare la somministrazione per il giorno dopo. Sarà anche possibile vedere, e quindi scegliere, la tipologia di vaccino. Questa modalità di vaccinazione ‘last minute’ comporta la cancellazione automatica dell’eventuale appuntamento preso per una data successiva.

Sempre per gli over 40 è in corso un open day tra oggi martedì 25 maggio, e, mercoledì 26 maggio, per la somministrazione di vaccini Astrazeneca negli hub toscani senza prenotazione.

L’open day è rivolto a tutti coloro che hanno più di 40 anni (quindi tutte le classi di età per cui è aperta la prenotazione sul portale) che potranno presentarsi negli hub indicati dalle Asl e ricevere il vaccino senza appuntamento.

Nell’Asl Toscana Centro, precisa una nota della Regione, sono 12 gli hub coinvolti negli open day con vaccino antiCovid di AstraZeneca: Bagno a Ripoli-Grassina, Dicomano, la Cattedrale e San Biagio a Pistoia, Pontassieve, Pegaso 2 e Pellegrinaio nuovo a Prato, Mandela Forum a Firenze, Fucecchio, Calenzano, Empoli, Montecatini.