🎧 Vaccini, PAP: In Toscana nessun piano, preferite corporazioni ad anziani

 La denuncia di Potere al Popolo: “non esiste un piano vaccinale regionale. Nell’assenza di questo sono fioriti gli interessi corporativi, lasciando indietro chi aveva più bisogno dei vaccini. Ascolta l’intervista con Francesca Conti

“La Toscana, al 19 marzo risulta avere la più bassa percentuale di ultraottantenni vaccinati in Italia, pari al 27,4% del totale. Essa ha privilegiato avvocati e magistrati; inoltre le ASL toscane, per tutelare i loro interessi aziendali, hanno somministrato i vaccini disponibili anche il personale non sanitario, certamente non più esposto di tanti altri dipendenti pubblici e privati. Le motivazioni ufficiali di tutto questo, per giunta, non si conoscono perché, da ricerche effettuate, è venuta fuori l’assenza di un piano regionale di vaccinazione come atto ufficiale della stessa Regione. Insomma qualcuno ha deciso, ma non si sa chi e in che modo” è questa la denuncia di Potere al Popolo

“La vaccinazione contro il covid 19 procede a rilento in tutto il Paese, nonostante gli annunci roboanti del governo, perché i vaccini, sotto la pressione degli interessi delle multinazionali del farmaco e degli stati che le spalleggiano, scarseggiano, e, nel contempo, alcune Regioni, tra cui spicca la Lombardia delle “eccellenze sanitarie”, arrancano malamente” dice Potere al Popolo in un comunicato.

E aggiunge “come se ciò non bastasse, un pò’ in tutte le Regioni, dove più dove meno, e, in alcuni casi, per loro volontà e responsabilità diretta, stanno avvenendo distorsioni gravissime per quanto riguarda la scelta dei soggetti da vaccinare, a vantaggio di potenti corporazioni, quali avvocati, magistrati o giornalisti, o di reti familiari e clientelari. Ciò a discapito, naturalmente, di coloro che sono più bisognosi di protezione, cioè degli ultraottantenni e dei soggetti super-fragili a causa di gravi patologie” dice PAP in un comunicato.

Secondo PAP tutto questo avviene “in palese violazione delle priorità fissate nel piano di vaccinazione del governo nazionale. Quest’ultimo dissente, a parole, ma non fa niente; del resto sono gli stessi che governano a Roma e in periferia! Il fenomeno ha assunto dimensioni quantitative rilevanti: secondo stime attendibili (ma parziali) 464000 dosi di vaccino sono state sottratte agli aventi diritto. Per quanto concerne le categorie forti, la cosa è avvenuta alla luce del sole da parte delle Regioni, con la massima naturalezza”.