Trovato morto nel fiume Fiora, malore per 45enne

E’ stato ritrovato morto nel fiume Fiora un 45enne per il quale erano scattate le ricerche nel tardo pomeriggio di ieri a Manciano (Grosseto): un malore la causa del decesso secondo quanto emerso. Dopo l’allarme per la scomparsa erano scattate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco nella zona del fiume Fiora al confine tra Lazio e Toscana, dove l’uomo spesso andava a fare il bagno. All’alba la scoperta della salma alla deriva. Il 45enne aveva perso da poco tempo il fratello 48enne per una malattia.