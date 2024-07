Sciopero Tpl il 18 luglio, possibili disagi in Toscana

Il 18 luglio i bus di Autolinee toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione, a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore per il rinnovo del contratto collettivo e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali,, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, a cui, a livello aziendale, hanno aderito le stesse sigle sindacali.

Lo rende noto At spiegando che il servizio non sarà garantito dalle 18 alle 22. Per ciò che riguarda impiegati e operai le modalità dello sciopero sono le ultime 4 ore del turno di lavoro. A causa dello stesso sciopero e per un’astensione dal lavoro aziendale proclamata da Cobas Lavoro privato, a Firenze possibili disservizi dalle 9.30 alle 13.30 per la tramvia.

“Il personale viaggiante sciopera dalle 9.30 alle 13.30. Operai e impiegati, nelle ultime 4 ore del turno” spiega Gest che riguardo allo sciopero aziendale proclamato da Cobas Lavoro privato nelle stesse ore riferisce che le motivazioni sono legate alla “inidoneità del personale viaggiante, indennità turno e festivi, relazioni con il personale, provvedimenti disciplinari, condizioni di lavoro in relazione agli aspetti di sicurezza e qualità nell’esercizio, premio di produzione, abilitazione tramviaria, commissione turni e velocità e posti auto”.