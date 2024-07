www.controradio.it Affitti brevi. A Firenze il blocco entrerà nel Piano operativo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Affitti brevi. Dopo la bocciatura del Tar, la norma che ne limita la presenza nel centro Unesco di Firenze, sarà inserita nel Piano operativo. Lo dice la Sindaca Sara Funaro. Contro, le opposizioni, la ministra Santanchè e le aziende del settore.

Mentre si aspetta la presentazione della nuova Giunta, sulla scrivania della Sindaca di Firenze Sara Funaro è già presente un dossier importante. La questione degli affitti brevi e della sua regolamentazione. In altri casi europei molto severa. Come a Barcellona, dove l’amministrazione della città catalana ha annunciato che non ci saranno più affitti brevi entro il 2030. La variante al blocco degli Airbnb nel centro Unesco sarà probabilmente la prima delibera di questa nuova amministrazione. E il suo posizionamento nel Piano operativo servirà a superare quanto eccepito dal Tar. Il Tribunale amministrativo ha infatti notato che i ricorsi presentati contro la norma anti Airbnb non erano valutabili, perché quella norma non compariva nel Piano operativo. Norma che invece era presente nella Variante al Regolamento urbanistico e che aveva causato i ricorsi da parte di chi lavora nel settore. Quella del Tar è stata in sostanza una non sentenza a cui l’amministrazione pensa di porre rimedio in tempo breve. La questione andrebbe così a prendere una piega anche tecnica, oltre che politica. Dura la reazione delle opposizioni di centrodestra, durissima la reazione di Apartments in Florence Srl che da 17 anni gestisce 700 appartamenti in città. Per il Ceo Lorenzo Fagnon la Sindaca dovrebbe chiedere scusa per i danni causati al settore e annuncia che a fronte di una nuova norma, presenteranno un nuovo ricorso. Infine la ministra del Turismo Daniela Santanché, che ci ricorda che la “proprietà privata è sacra”. Sara Funaro annuncia che si tratterà di una “delibera lampo”, giusto il tempo, la prossima settimana di iniziare i lavori con la nuova Giunta.