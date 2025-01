Auto finisce fuori strada e si ribalta, 56enne muore a Firenze

Si chiamava Massimiliano Mearini il 56enne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla via Volterrana a Firenze. Molto conosciuto in città come ‘Ciccio’, era uno dei tifosi storici della Fiorentina e fondatore e presidente del Viola club Fiorenza.

Mearini era anche uno storico calciante dei Verdi. In tanti lo stanno ricordando in queste ore sui social.

L’auto ha perso il controllo all’altezza del primo tornante da via di Giogoli verso Firenze. Il conducente, un fiorentino del 1969, per ragioni da accertare ha perso il controllo della vettura uscendo di strada dopo uno sbandamento di circa 30 metri. Gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.