TuttoMeritoMio, la sesta edizione in partenza con Vincenzo Schettini, il prof di fisica più amato del web

#TuttoMeritoMio, 90 nuovi studenti selezionati per il sesto anno del programma. La partenza della nuova edizione con il professore e content creator Vincenzo Schettini

Sono 90 i ragazzi e le ragazze che entrano a far parte di #TuttoMeritoMio, il programma ideato da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo che premia il merito e l’impegno di giovani provenienti da famiglie a basso reddito. Con loro sono 265 i giovani studenti, provenienti dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle province di Arezzo e Grosseto, che grazie a questa iniziativa stanno attivamente frequentando l’Università degli Studi di Firenze e 75 laureati che hanno già concluso il programma. Si apre questo pomeriggio, alle ore 16.00, al Teatro della Pergola, il sesto anno di #TuttoMeritoMio con l’ormai tradizionale evento che riunisce centinaia di borsisti. Ospite speciale di quest’anno: il professore e content creator Vincenzo Schettini, noto per i video de ‘La Fisica che ci piace’ sui social network e su Rai2 con il programma ‘La Fisica dell’amore’.

All’evento saranno presenti Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze, Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo, Sara Funaro, Sindaco di Firenze, Ersilia Menesini, Pro-Rettrice dell’Università di Firenze, Antonio Danieli, Vice Presidente di Fondazione Golinelli, Giacomo Tizzanini, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, e Lucia Tanti, Vice Sindaca di Arezzo.

“Con grande piacere – afferma Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze – diamo il benvenuto ai nuovi ragazzi e ragazze che entrano a far parte del programma diventato in questi anni una solida community che valorizza il talento e il merito. Crediamo nella determinazione di questi giovani che, nonostante le loro difficoltà economiche e familiari, hanno tanta voglia di riscatto e si impegnano moltissimo per costruire il loro futuro. La Fondazione ha piacere di accompagnarvi in questo percorso di crescita nella convinzione che saprete restituire al nostro territorio le competenze e la professionalità che acquisirete. A tutti voi il mio più sincero in bocca al lupo”.

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo, commenta: “Investire nella formazione di giovani meritevoli è un elemento fondante dell’impegno della nostra Banca a favore di iniziative che sostengono il percorso educativo delle nuove generazioni: dagli anni dell’asilo nido, ai programmi di contrasto dell’abbandono scolastico, fino alla collaborazione con numerose università in Italia e all’estero prevedendo anche finanziamenti agevolati per gli studenti universitari”.

Sono 124 le domande arrivate per la sesta call del programma. Gli ammessi sono giovani talentuosi che hanno una media di voti pari o superiore a 8,5 e si sono diplomati con unagiovani votazione media di 93/100, ma che appartengono a famiglie con redditi bassi, con un ISEE medio al di sotto di 17.000 euro. Il 64,6% degli studenti proviene da Licei, il 4,1% da Professionali e rispetto allo scorso anno è cresciuta la percentuale di studenti provenienti da Istituti Tecnici con il 31,3%. Maggiore il numero delle ragazze, che rappresentano il 54% dei selezionati.

Grazie a #TuttoMeritoMio saranno Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo a contribuire alla crescita universitaria e personale di giovani mettendo a disposizione una borsa di studio e un percorso di mentoring, a cura della Fondazione Golinelli, che li porterà fino alla laurea sostenendoli nella crescita e nello sviluppo del potenziale: un’attività di coaching che rappresenta l’elemento distintivo del programma. Una delle figure chiave del percorso di #TuttoMeritoMio è infatti il tutor che li affianca nel percorso di crescita formativa e personale. Le attività vertono su potenziamento e valorizzazione delle competenze STEM e linguistiche, ma anche partecipazione a iniziative e attività che possono stimolare riflessione e progresso culturale, sociale, umano. Fondazione CR Firenze offre ai ragazzi il network di soggetti con i quali opera che vanno dalla ricerca all’arte, dall’educazione all’ambiente. Un’opportunità unica per questi giovani, un accompagnamento nella loro crescita e formazione.