Uomo di 55 anni muore in scooter ad Arezzo

Arezzo, un uomo di 55 anni è morto dopo aver perso il controllo dello scooter sabato sera sul ponte di Pratantico.

Secondo la ricostruzione di fatti, l’uomo stava rientrando a casa quando, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perduto il controllo del mezzo a due ruote e è caduto a terra.

Nella caduta l’uomo ha battuto la testa sul marciapiede, nell’impatto il casco si è rotto mentre lo scooter ha continuato la sua corsa finendo contro il muro del ponte e fermandosi circa 100 metri dopo.

Sul posto il 118, la polizia per i rilievi e i vigili del fuoco. Il ponte è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione della salma. Disagi si sono registrati per il traffico.