Primarie Pd in Toscana, Mercanti: “Cambiare davvero il Partito Democratico e trasformare il sogno in realtà concreta”. Fossi: “Se siete delusi, se volete cambiarlo, facciamolo insieme”

Firenze, oggi, domenica 26 febbraio si tengono le primarie del Partito Democratico, per la scelta del nuovo segretario/segretaria nazionale e regionale.

Alle primarie del Partito Democratico, si vota dalle 8 alle 20 e possono votare non solo gli iscritti ma tutti gli elettori del Pd da 16 anni in su. Basta presentarti, con documento e tessera elettorale, nel tuo seggio di residenza. Ce ne sono 697 in Toscana. È richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.

In Toscana verranno consegnate due schede, una per votare per la segreteria nazionale, scegliendo tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein ed una per scegliere a livello regionale scegliendo tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.

“Mancano poche ore alle primarie aperte del Partito Democratico di domenica 26 febbraio – scrive alla viglia su Facebook Valentina Mercanti, che supporta la mozione Bonaccini – Andiamo in tante e tanti a votare, facciamolo per cambiare davvero il Partito Democratico e trasformare il sogno in realtà concreta”.

“Se il PD vi va bene così, non leggete questo post – è invece l’ultimo messaggio di Emiliano Fossi, candidato alla segreteria del Partito Democratico della Toscana, per la mozione Elly Schlein, sulla sua pagina Facebook – Se invece siete delusi, se volete cambiarlo e se siete pronti a farlo partecipando, allora facciamolo insieme. Un mese fa in tanti mi hanno chiesto di candidarmi, e ho accettato perché so che questa è l’ultima chiamata”.