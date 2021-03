Uomo accoltellato in centro a Grosseto, aggressore ricercato

L’aggressione è avvenuta intorno alle 18 di ieri nel centro cittadino. L’uomo era in compagnia di una ragazza quando, per cause al vaglio dei carabinieri , è stato raggiunto da un fendente. L’aggressore sarebbe fuggito a piedi ed è tutt’ora ricercato. La giovane ascoltata in caserma non avrebbe fornito elementi utili per il riconoscimento dell’aggressore. I militari stanno anche visionando le telecamere di videosorveglianza della zona.

L’uomo di origine libica è stato accoltellato all’addome in via Damiano Chiesa. L’aggressore è scappato a piedi e i militari lo stanno cercando. La vittima sarebbe stata trovata riversa a terra poco distante dal luogo dell’aggressione, non lontano dalla prefettura. La ragazza, grossetana, che era in compagnia del 36enne è stata portata in caserma per essere ascoltata ma, secondo quanto appreso, non avrebbe fornito elementi utili a individuare l’aggressore e a spiegare le cause dell’accaduto. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Grosseto e successivamente alle Scotte di Siena con l’elicottero.

Dopo l’aggressione il 36enne, sanguinando copiosamente, ha provato a raggiungere la vicina via Oberdan ma è crollato a terra privo di sensi. All’arrivo dei carabinieri uno dei militari ha cercato di fermare l’emorragia utilizzando la giacca della sua divisa, in attesa dell’arrivo del 118.