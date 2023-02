Università, a Pisa corsi trasversali: da gender ad ambiente

Fornire strumenti e competenze agli studenti dell’Università di Pisa, indipendentemente dal corso di laurea di iscrizione.

E’ l’obiettivo dei corsi trasversali, un’iniziativa che l’ateneo sta promuovendo a cominciare da tre temi: sostenibilità, studi di genere e imprenditorialità. Lo rende noto l’università. “All’Università come altrove si studia per discipline, ma è sempre più importante imparare ad attraversare gli steccati e a cercare percorsi trasversali – osserva Giovanni Paoletti, prorettore alla didattica – e i temi scelti per questi primi corsi indicano una volontà precisa da parte dell’ateneo di leggere il presente e di coglierne la complessità”.

Si parte domani con “L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile”, curato da Giovanna Pizzanelli della commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo: 12 lezioni online su Teams tenute da docenti ed esperti per un totale di tre crediti formativi. Il 28 febbraio sarà la volta di “Studi di genere e prospettive interdisciplinari” curato dalla professoressa Elettra Stradella: 18 lezioni per un totale di sei crediti.

“Start up e multidisciplinarietà: a road map” è il titolo del terzo corso in programma che partirà il prossimo anno accademico e di cui è responsabile Corrado Priami, delegato del rettore per la valorizzazione della ricerca.

“Il corso ha l’obiettivo di stimolare la curiosità di studentesse e studenti che vogliano avere un bagaglio di competenze e conoscenze per affrontare l’avventura di costruire una propria iniziativa imprenditoriale o che vogliano affrontare il percorso in azienda con una maggiore consapevolezza – spiega Priami.