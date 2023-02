Catalogo Cam, presentata a Firenze nuova edizione

Il Catalogo Cam dell’arte moderna, la cui prima pubblicazione risale al 1962 con Bolaffi, oggi facente parte delle iniziative editoriali Giorgio Mondadori all’interno del gruppo Cairo. All’iniziativa fiorentina presenti Carlo Motta, responsabile editoriale del catalogo assieme al presidente della Regione Eugenio Giani, Lia Bronzi, studiosa e critica d’arte, Daniela Pronestì, storica dell’arte e Sara Taglialagamba, direttore della Nuova Fondazione Pedretti

Il Cam, si spiega, “testimonia e riassume nelle sue 1800 illustrazioni corredate da inserti e tavole tematiche un panorama artistico che continuamente si rinnova e trova spunti di lettura originali”.

“L’interesse che la Regione ha sempre mostrato verso il catalogo – sottolinea Giani – è il segno di una attenzione istituzionale verso la contemporaneità in un’Italia attenta verso le forme artistiche moderne e del presente e in una Toscana sensibile alle realtà espressive e creative dell’oggi, integrate nella classicità del suo patrimonio culturale in spazi come il Museo Pecci a Prato e Palazzo Strozzi a Firenze che ospitano le opere ispirate alle tematiche ed all’arte visiva che esprimono i linguaggi dell’attualità”.