Università di Firenze, le immatricolazioni crescono del 4% nell’ateneo fiorentino

Firenze, all’ateneo fiorentino aumentano le immatricolazioni.

L’anno accademico 2022/23, spiega l’Ateneo fiorentino, “registra un incremento del 4% del numero di matricole, cioè degli studenti che, per la prima volta, si iscrivono a un corso universitario, pari in totale a 10.080. Sono complessivamente 12.371 gli iscritti al primo anno. Un dato che conferma l’andamento positivo registrato nel 2020/21, consolidato nel 2021/22″.

Per quanto riguarda la distribuzione delle matricole nei vari corsi di laurea della scuole di Ateneo, il numero dei nuovi iscritti, si spiega ancora, “è nel complesso stabile”. “Particolare gradimento ha avuto la nuova articolazione di alcuni corsi di studio triennali della scuola di architettura insieme alla crescita degli immatricolati alla laurea magistrale di architettura a ciclo unico. Si registra anche un aumento delle immatricolazioni a scienze politiche. Sono ancora in corso gli scorrimenti delle graduatorie dei corsi di studio a numero programmato nazionale e locale, il saldo dunque può subire ancora qualche piccola variazione”.

“Sono molto soddisfatta di questo risultato che premia l’impegno dell’Ateneo compiuto in questi mesi – commenta la rettrice del Alessandra Petrucci – gli studenti e le loro famiglie hanno riposto fiducia nella nostra istituzione e questo ci responsabilizza ancora di più se si considerano le difficoltà che riguardano il mondo del lavoro e l’economia, più in generale, in questa complessa congiuntura”.

Intanto, l’Ateneo fiorentino si appresta a dare il benvenuto alle matricole: il tradizionale appuntamento “Firenze cum laude” è in programma mercoledì 15 novembre al campus delle scienze sociali a Novoli.