Sanità: esclusi dal bonus Dl Aiuti 2.049 addetti. La denuncia arriva da Fp-Cisl

Firenze, il reggente della Fp-Cisl Toscana, Mauro Giuliattini, denuncia la Regione Toscana di aver avuto un comportamento che avrebbe danneggiato il personale sanitario.

In una nota infatti afferma che “La Regione Toscana penalizza i propri dipendenti della sanità e, con una scelta amministrativa assolutamente non obbligata, dato che ne esclude 2.049 dal bonus di 150 euro del Dl Aiuti“. Spiega inoltre che “il 2 novembre scorso infatti, all’Aran, è stato siglato il rinnovo del Contratto della Sanità Pubblica, che comporta anche il riconoscimento di arretrati per gli anni di vacanza contrattuale, dal 2020 ad oggi”.

La Fp-Cisl, sottolinea sempre la stessa nota, “aveva chiesto al Dipartimento competente della Regione di non inserire nella busta paga di novembre le cifre arretrate, proprio per non perdere il beneficio del bonus, che spetta soltanto a chi, nel mese di novembre, abbia una busta paga al di sotto di 1.538 euro lordi di imponibile contributivo”. Ma, come denuncia la Fp- Cisl, “La Regione Toscana ha scelto invece di procedere immediatamente al pagamento degli arretrati che, ovviamente, portano il salario al di sopra della soglia. Così facendo la Regione farà risparmiare oltre 300.000 euro alle casse dello Stato, ma priverà 2.049 suoi lavoratori della sanità – gli eroi del Covid….- di 150 euro” ciascuno.